افتتح رئيس مركز نعجان بمحافظة الخرج الأستاذ سالم بن سيف بن قاسم ، والشيخ محمد بن عبدالرحمن الغملاس مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الجديد بعد إنشائه بدعم متواصل من رجال الأعمال والمال بنعجان ، بحضور الأهالي وعددٍ من الشخصيات ومديري الإدارات الحكومية .
قام “بن قاسم”، فور وصوله بجولة داخل المقر شملت ديوانية أهالي نعجان، وقاعة التدريب، وقاعة الاجتماعات ، والمكاتب الإدارية ودشن مقر القسم النسائي واستمع إلى شرح مفصل من رئيس اللجنة الأستاذ بسام العميرة لما يحتويه المقر من تجهيزات لخدمة فتيات هذه المركز وتسخير جميع الامكانيات لهن كما ذكر بأن جميع من يعملون في القسم النسائي من المتطوعات وبمشاركة الفرق التطوعية وأن العدد في تزايد مستمر .
بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنعجان الأستاذ بسام العميرة كلمة رحب فيها برئيس مركز نعجان الاستاذ سالم بن قاسم ودعاء له بالتوفيق والسداد وبالحضور كما أوضح فيها أهداف اللجنة و ما تقوم به من خدمات اجتماعيةوثقافية ورياضية وزراعية وغيرها من الخدمات والبرامج التي يحتاجها أبناء وأهالي مركز نعجان وعمل عدد من الشراكة مع القطاعات الحكومية والأهلية للمساهمة في رقي المجتمع وتطويره .
كما أوضح بأن حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – أولت جل اهتمامها بكافة شرائح المجتمع وبدعم من ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد .
مبينا بأن اللجنة تفتح أبوابها لجميع أبناء المركز لتحقيق أهدافها وخططها وذلك بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبمتابعة من مركز التنمية الاجتماعية بالدلم وبمساهمة ودعم مستمر من أبناء هذا الوطن المعطاء .
كما وقع رئيس مجلس اللجنة عدد من الشراكات المجتمعية ومنها اللجنة الثقافية بمحافظة الخرج ونادي السد بنعجان ومؤسسة تقنيات الشبكات .
بعدها ألقى نيابة عن أهالي نعجان الدكتور حمد بن ناصر الطليان كلمة بين من خلالها ما قدمته هذه اللجان من منافع من حفظ أوقات الشباب والبنات وتقديم البرامج الهادفة والنافعة مؤكداً على ضرورة التوسع في مثل هذه الديوانيات تلبية لحاجات المراكز والاحياء لإيجاد قنوات يتم من خلالها تنمية المقيمين فيها اجتماعياً وثقافياً وصحياً وشدد على الوقوف معهم ومساعدتهم بالدعم المادي والمعنوي .
وفي الختام تم تكريم الداعمين وهم الشيخ محمد بن عبدالرحمن الغملاس والشيخ محمد بن عبدالرحمن العثمان والشيخ عبدالعزيز بن محمد العميرة والأستاذ مساعد بن محمد الراجح والمهندس عبدالعزيز بن سعيد الدمخ والمهندس خالد مازن والشيخ سلمان بن ابراهيم الخريش .
كذلك كرم “العميرة” أعضاء مجلس إدارة اللجنة في دورتها الأولى وهم الأستاذ عبدالله بن سعد الفهيد والأستاذ محمد بن عبدالله المطلق والأستاذ راشد بن حمد المياح والشيخ عبدالرحمن بن محمد الغملاس الأستاذ محمد بن صالح المنيف والشيخ حمد بن فواز ال داوود والأستاذ محمد حماد الشعيل والأستاذ محمد بن عبدالعزيز آل داوود والأستاذ تركي بن صالح الشعيل الأستاذ سليمان بن محمد الخطيفي والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم العميرة .
وقدم رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بنعجان الأستاذ بسام العميرة شكره لمن حضر وخص بالشكر القسم النسائي واللجنة المنظمة للحفل وصحيفة الخرج اليوم على تغطيتها هذا الحدث .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج