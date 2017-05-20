أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم السبت، أن الوزارة توصلت للمرأة التي أظهرها مقطع فيديو متداول وهي تتشمّت في سيدة مريضة أمام طفلتها والأخيرة تبكي بحرقة.
وأضاف أبا الخيل في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أن الوزارة بصدد إجراء اللازم نظاماً تجاه المرأة الشامتة، بعد أن جرى تقييم الوضع النفسي للطفلة واطمأنت الوزارة عليها.
وكان مقطع فيديو متداول، أثار غضب كل من شاهده، يظهر امرأة تتشمت في أخرى مريضة أمام طفلتها والطفلة تبكي بحرقة، وطالب العديدون بالتوصل للمرأة ومحاسبتها، فيما دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حينه الجميع لمساعدتها على التوصل للمرأة.وفق “أخبار 24”.
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