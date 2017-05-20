كشف كبير موظفي البيت الأبيض عن بعض تفاصيل رحلة الـ14 ساعة التي قضاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطائرة، في طريقه من واشنطن إلى الرياض.
وقال كبير الموظفين “رينس بريبس” إن الرئيس أمضى وقته بالعمل مع موظفي البيت الأبيض وقراءة الصحف، كما أخذ قسطاً من الراحة.
وأضاف وفقاً لموقع “سي إن إن” أن ترامب خصص جزءاً من الوقت للعمل ومراجعة الخطاب الذي سيلقيه يوم غدٍ الأحد.
يذكر أن سيدة أمريكا الأولى “ميلانيا ترامب” ترافق الرئيس خلال جولته الخارجية، وقد ارتدت خلال وصولها مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنطالاً وسترة باللون الأسود، وحزاماً ذهبياً.وفق “أخبار 24”.
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