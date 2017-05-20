شهد استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت، موقفاً طريفاً.
والتقطت عدسات المصورين الملك سلمان وهو يشرح لترامب أثناء تناولهما القهوة كيفية التعامل مع القهوة في التقليد العربي والسعودي، وهزّ الفنجان للإشارة للاكتفاء وعدم الرغبة في سكب المزيد منها.
وكان الملك سلمان استقبل الرئيس ترامب الذي وصل قبل صباح اليوم للرياض، وقُدمت لهما القهوة بصالة كبار الزوار بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي إلى الرياض للمشاركة في ثلاث قمم تُعقد اليوم وغداً، الأولى “سعودية – أمريكية” والثانية “خليجية – أمريكية” والثالثة “عربية – إسلامية – أمريكية” بحضور ومشاركة عشرات الزعماء العرب والمسلمين.
وفق “أخبار 24”.
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