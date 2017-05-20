وصلت إلى العاصمة الرياض صباح اليوم، مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته الأولى ايفانكا ترامب، وزوجها مساعد كبير المستشارين بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، ضمن الوفد المرافق للرئيس دونالد ترامب.
ووصل ترامب صباح اليوم إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما يشارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
وفق “أخبار 24”.
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