بثَّ صبي سعودي يدعى “هاشم فقيهي”، يبلغ من العمر 12 عاماً، عبر حسابه على “تويتر” مقطع فيديو، ضمَّنه رسالة ترحيب باللغة الإنجليزية وشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة بدء الأخير زيارة للمملكة اليوم السبت.
وأوضح الصبي، وفقاً لـ”العربية نت”، أنه عاش في أمريكا لمدة ست سنوات، وأنه بثّ الرسالة لأن ليس كل طفل يستطيع التحدث بالإنجليزية، وأراد أن تكون رسالته هي رسالة كل طفل سعودي عاش في أمريكا، داعياً الجميع لإرسال رسائل مماثلة، لدعم القوة التي يطرحها التعاون المثمر بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية للعالم.
وأضاف أن زيارة ترامب للمملكة تسعده وتسعد أطفالاً كُثُر غيره، كونها تسهم في مزيد من التعاون بين المملكة وأمريكا، ما يفضي لقوة عظيمة، مبيناً أنه استشار والده في إرسال هذه الرسالة نيابةً عن أطفال المملكة، ونصحه بأن يختار الكلمات التي يريدها.
وأشار الصبي إلى أنه لاحظ أن التعامل بين الأفراد في أمريكا جيد جداً، مثلا عندما يكون الشخص في المصعد يسلم عليك الناس ويسألونك كأصدقاء ويكونون ودودين معك دائما.
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