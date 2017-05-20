تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الجمعة، من تدمير موقع لإطلاق الصواريخ، كانت مليشيا الحوثي وصالح قد أطلقت منه صاروخاً بالستياً باتجاه محافظة الرين السعودية.
وقال مصدر في التحالف العربي، وفقاً لـ”العربية”، إن قوات التحالف رصدت موقع إطلاق الصاروخ الذي اعترضته القوات الجوية السعودية مساء أمس، وتمكنت من تحديد موقع عربة الإطلاق، التي كانت مخبأة داخل أحد الكهوف بالقرب من مدينة مجز بمحافظة صعدة اليمنية، لتتمكن من تدمير الكهف وما بداخله بالكامل.
وكانت القوات الجوية السعودية قد اعترضت صاروخاً بالستياً مساء أمس، كان قد أُطلق من داخل الحدود اليمنية باتجاه محافظة الرين، وتمكنت من تدميره وإسقاطه في منطقة غير مأهولة بالسكان.
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