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أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه تم إغلاق طريق الملك سلمان باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت.
ونوهت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” إلى أن الطريق البديل هو امتداد الدائري الشرقي مع طريق المطار.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج