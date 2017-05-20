وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم السبت إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقدمة مستقبلي الرئيس ترامب بمطار الملك خالد الدولي.
كما كان في استقبال ترامب: الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أطلقت المدفعية فور وصول الرئيس الأمريكي عدة طلقات ترحيبية، كما قدم أطفال باقات من الورود لخادم الحرمين الشريفين وللرئيس الأمريكي، فيما حلَّقت مجموعة من طائرات صقور السعودية ترحيباً بزيارته للمملكة.
وبعد استراحة قصيرة في الصالة الملكية بالمطار، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس دونالد ترامب في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته.
ويرافق الرئيس الأمريكي في زيارته للمملكة كلٌّ من حرمه السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ووزير الخارجية ريكس تيليرسون، ومساعد الرئيس وكبير الموظفين راينس بريبس، ومساعد كبير المستشارين صهره جاريد كوشنر، والابنة الأولى مستشارة الرئيس ايفانكا ترامب.
ويعقد ترامب خلال الزيارة لقاء قمة مع الملك سلمان، كما يشارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
وفق “أخبار 24”.
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