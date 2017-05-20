يعتبر السعودي عبدالله بن خليفة بن سعيدان الخليفة، هو أول مواطن سعودي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عمل بها في مجال التجارة، وذلك في العام 1909، بحسب انفوغرافيك نشره حساب وزارة الخارجية السعودية.
وعبدالله الخليفة، من أهالي منطقة القصيم، ولد في بريدة 1873، ووالده من رجال العقيلات، وقد عمل في تجارة الخيول في مصر حيث تعرف على تجار أمريكيين وانتقل معهم إلى برشلونة ومنها انتقل إلى أمريكا في 1909، ثم أقام في نيويورك ست سنوات تعلم فيها الانكليزية واشتغل بالتجارة، وفي عام 1915 عاد إلى المملكة إلى أن توفي في بريدة عام 1953.
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