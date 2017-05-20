كشفت وكالة “أسوشيتد بيرس” الأمريكية للأنباء عن ملامح وجوانب الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد في المملكة، مبينةً أنه سيتضمن الدعوة للوحدة في مكافحة التطرف في العالم الإسلامي.
وأبانت الوكالة، التي نقلت بعض الفقرات من مسودة الخطاب، أن ترامب سيدعو القادة العرب والمسلمين لـ”طرد الإرهابيين من أماكن العبادة”، كما أنه سيصف جهود مكافحة التطرف بأنها “معركة بين الخير والشر”.
وأوضحت أن من بين ما سيذكره الرئيس الأمريكي: “لسنا هنا لإلقاء محاضرة لنقول للشعوب الأخرى كيف تعيش وماذا تفعل أو من أنتم، نحن هنا بدلا من ذلك لتقديم شراكة في بناء مستقبل أفضل لنا جميعاً”.
وأشارت إلى أن ترامب سيتجنب اللهجة التي كان قد استخدمها خلال حملته الانتخابية، والتي اتسمت بالشدة والمناهضة للإسلام.
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