عثرت أسرة طالبة المرحلة المتوسطة التي اختفت في ظروف غامضة من أمام مدرستها في حي النهضة بالرياض “الأربعاء” الماضي، على بعض المتعلقات الخاصة بها في مكان اختفائها أمام المدرسة، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة وعمليات البحث عن الطالبة.
وأوضح محمد آل جاسم التميمي عم الطالبة “طيبة آل جاسم التميمي”، أن أسرتها عثرت على “فردة” من حذاء الطالبة طيبة التي كانت ترتديه أثناء خروجها من منزلها ملقاة بجانب المدرسة، لافتاً إلى أن مديرة المدرسة رفضت دخول أسرتها للبحث عنها في مباني المدرسة المتهالكة.
ولفت محمد التميمي في مداخلة هاتفية مع برنامج “ياهلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن كل الاحتمالات واردة من خطف أو التغرير بها من قبل أحد واستدراجها، مشيراً إلى أن معلمات الطالبة يمتدحن أخلاق الطالبة وسلوكها الجيد، معبراً عن استيائه من تقصير إدارة المدرسة في عدم الإشراف على خروج الطالبات بمن فيهن “طيبة”.
وأضاف التميمي أن الروايات التي ترويها زميلاتها ومعلمات المدرسة حول واقعة اختفائها متضاربة ومختلفة، مبيناً أن والدها أصيب بنزيف مستمر بعد مرور وقت كبير على اختفائها.
وفق “أخبار 24”.
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