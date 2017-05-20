وثق طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض تصرفه إزاء احتجاز الحرس الجامعي لمركبته؛ بسبب الوقوف في المواقف بدون تصريح، ومطالبته بغرامة قدرها 100 ريال.
وعبّر الطالب عن غضبه بأسلوب خاص؛ حيث منح حرس الأمن الجامعي المبلغ المطلوب في شكل ريالات وهللات، ووضعه في كيس بطريقة غير منظمة، ليجبرهم على ترتيبه وعدِّه.
واختلفت وجهات نظر متداولي المقطع، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن من حق الطالب أن يسدد لهم المبلغ بهذه الطريقة، أعرب آخرون عن استيائهم من تصرف الطالب وغضبه، كونه خالف النظام ويستحق العقوبة.
وفق “أخبار 24”.
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