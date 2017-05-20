تعلن ادارة التعليم ممثلاً بوحدة المبادرات النوعية عن استعادة نشاطها واستمرارالحراك المهني لمبادرة “كفاءات ” والانجازات التدريبية المتوالية والتى تهدف الى التأهيل المهني لشاغلى الوظائف الغير تعليمية من منسوبات التعليم الدورة التدريبية الاولى “مهارات الاتصال “وذلك يوم الأحد الموافق ٨/٢٥للمدربة المعتمدة مديرة وحدة المبادرات النوعية الاستاذة نورة بنت عبدالعزيز السيف والدورة التدريبية الثانية “نظام فارس “وذلك يوم الاثنين الموافق ٨/٢٦ للمدربة الاستاذة نورة بنت سلطان الدوسري والدورة التدريبية الثالثة “الاكسل المتقدم “للمدربة الاستاذة ندى الحناكي يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق ٨/٢٧/٢٦ والدورة التدريبية الرابعة “اعداد التقارير “للمدربة المعتمدة مديرة وحدة المبادرات النوعية الاستاذة نورة بنت عبدالعزيز السيف بالتنسيق مع قسم التخطيط والتطوير ونادي حى الثانوية الثامنة في المقر الحالى بالمتوسطة الاولى التحفيظ.
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