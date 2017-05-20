رد المعالج الشعبي، عبدالعزيز الغامدي، على الفيديو المتداول، ويظهر فيه وهو يقوم بعلاج مريض بتعليقه من قدميه، وهو المقطع الذي وجد ردود فعل واسعة؛ حيث قال إن هذه الطريقة مفيدة لكثير من إصابات الظهر وأثبتت نجاحها، وعدد من المعالجين يعملون بها.
وأوضح: “أنا من قرية قذانة في محافظة الباحة، وبدأت بمعالجة أقاربي وأصدقائي منذ سنوات طوال، واستفاد الكثير منهم من هذه الطريقة، وهي قديمة وفعالة يستخدمها الكثير من المعالجين في المملكة وخارجها، وبعدها أصبح يتواصل معي العديد من الناس طلباً للعلاج بعد أن نقل لهم أقاربهم وأصدقاؤهم أثره عليهم، ولا أستطيع أن أرد أحداً ولا أطلب ولا أشترط مقابلاً مالياً من أحد”.
وأشار إلى أن هذه الطريقة تعالج بعض آثار الانزلاق الغضروفي وآلام الفقرات وعضلات الظهر، والأمر المهم هو خبرة من يقوم بها، والحمد لله الكثير من الناس استفاد، ويعودون بأقاربهم طلباً للعلاج، وحقيقة لا أعرف من صوّر الفيديو ولا أذكره، ولا مَن نشره كذلك، وسامح الله مَن كتب تعليقات سلبية”.
واختتم وفقا لموقع سبق: “بالنسبة لتعليق الدكتور النمر على إصابة الحبل الشوكي؛ فهذا أظنه استنتاجاً خاطئاً، والحبل الشوكي حساس جداً ومحمي، ولا يمكن إصابته بهذه الطريقة، وهناك أجهزة طبية تؤدي الدور نفسه في شد عضلات الظهر؛ لكن الكثير من الناس لا يتمكن من الحصول عليه فيلجؤون لهذه الطريقة”.
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معالج شعبي يردّ على فيديو تعليقه مريضاً من قدميه: لا أعرف مصوره والطريقة مفيدة
الخرج اليوم - سعود الحربي :
رد المعالج الشعبي، عبدالعزيز الغامدي، على الفيديو المتداول، ويظهر فيه وهو يقوم بعلاج مريض بتعليقه من قدميه، وهو المقطع الذي وجد ردود فعل واسعة؛ حيث قال إن هذه الطريقة مفيدة لكثير من إصابات الظهر وأثبتت نجاحها، وعدد من المعالجين يعملون بها.
رد المعالج الشعبي، عبدالعزيز الغامدي، على الفيديو المتداول، ويظهر فيه وهو يقوم بعلاج مريض بتعليقه من قدميه، وهو المقطع الذي وجد ردود فعل واسعة؛ حيث قال إن هذه الطريقة مفيدة لكثير من إصابات الظهر وأثبتت نجاحها، وعدد من المعالجين يعملون بها.
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