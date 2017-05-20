اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم (الجمعة) صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيات الحوثية فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين السعودية.
جاء ذلك في بيان لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قالت فيه: “إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت عند الساعة (8:45) من مساء هذا اليوم الجمعة 1438/8/23هـ الموافق 2017/5/19م صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيات الحوثية فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين في السعودية”.
وأضافت قوات التحالف أنه قد تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار، وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع الإطلاق .
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