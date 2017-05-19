طالبت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض جميع المسافرين بالخروج مبكرا للمطار غدا السبت، تحسبا للحركة المرورية بمناسبة انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
وقالت إدارة المطار على حسابها الرسمي عبر “تويتر”: “بمناسبة انعقاد قمة الرياض يوم السبت،نرجو من الأخوة المسافرين الخروج للمطار باكراً تحسباً للحركة المرورية”.
يشار إلى أن إدارة مرور الرياض أهابت بالمواطنين والمقيمين متابعة تعليمات حركة المرور ليومي السبت والأحد بمناسبة انعقاد القمة، مشيرة إلى أن أغلب طرق ومحاور مدينة الرياض ستكون سالكة، عدا بعض الأجزاء التي ستتأثر أثناء حركة المواكب الرسمية للوفود بعد الظهر، كما ستتأثر الحركة جزئيا مساءً بعد صلاة العشاء. وفق “أخبار 24”.
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