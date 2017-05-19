أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الجمعة)، عن افتتاح جسر تقاطع طريق العروبة مع طريق التخصصي، وذلك ضمن حزمة من ستة مشاريع طرق وجسور أخرى بوسط وجنوب وشرق العاصمة الرياض.
وأوضحت الأمانة أنه من ضمن حزمة المشروعات التي تم افتتاحها برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تطوير وتحسين طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، ومشروع تهدئة الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية بشوارع بحي النهضة، ومشروع تهدئة الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية بشوارع بأحياء شمال الرياض.
وأضافت الأمانة أن تقاطع طريق العروبة مع طريق التخصصي يبلغ طوله 865 مترا بعدد 6 مسارات، ويساعد في رفع الكفاءة التشغيلية بنقل حركة المسارات الرئيسية الشرقية والغربية إلى مسارات حرة أعلى الجسر، واقتصار الحركة المرورية أسفل الجسر على خدمة الحركة المرورية المحلية المؤدية من وإلى الأحياء السكنية والمناطق التجارية المحيطة بمناطق المشروع.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج