أفرجت شرطة الرياض، أمس الخميس، عن السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وقيل إنها كانت تحمل معها طلاسم سحرية.
وأكد زوج السيدة، بحسب “تواصل”، إطلاق سراح زوجته وصديقتها، لافتاً إلى أن الشرطة لا تزال تتحفظ على أوراقها الثبوتية إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأضاف أنهم سيتابعون مع السلطات المختصة بقية الإجراءات المتعلقة بالقضية وحتى تتمكن من استرجاع أوراقها الثبوتية المحجوزة لدى الجهات الأمنية المختصة.
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