احتفلت روضة أطفال السلمية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسلمية بتخريج الدفعة الثامنة من أطفال الروضة للعام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٧
وذلك مساء يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/٨/٢٢ ابتدأ الحفل بايآت من الذكر الحكيم تلاها طفل من أطفال الروضة بعد ذلك قصيدة ترحيبية بالحضور القتها طفلة من براعم السلمية ثم كلمة قائدة الروضة ورئيسة اللجنة النسائية الأستاذة هياء الغنام رحبت من خلالها بأمهات اطفال الروضة ورحبت بالحضور وبمشرفة ادارة التعليم الاستاذة فاطمه الصويغ ومنسوبات مركز التنمية الاجتماعية باالدلم الاستاذه امينة الخضير والاستاذه ساره القميزي ووجهت الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظة الله وولي العهد الامير محمد بن نايف وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظهم الله على دعمهم الدائم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وللجان التنمية
كما شكرت رئيس مجلس ادارة اللجنه الاستاذ خالد بن سعد النويصر على جهوده وحرصه على متابعة الروضة واطفالها ماكان له الاثر الكبير في تميزها وكما قدمت بإسماها ونيابة عن رئيس واعضاء لجنة السلمية شكرها لادارة تعليم الخرج ومركز التنمية الاجتماعية بالدلم على تعاونهم والتهنئة لأولياء أمور الاطفال بمناسبة تخرجهم سائلين الله لهم التوفيق ولمعلمات واداريات الروضة على جهودهم وامهات اطفال الروضة على تعاونهم مع المعلمات والادارة ..
بعد ذلك ابتدت فقرات الاطفال بنشيد ترحيبي بقيادة الاستاذة نجود العييناء تلاها انشوده عن سيد البشر نبينا محمد علية الصلاة والسلام بقيادة الاستاذة لطيفه الجوير ثم لوحه انشاديه عن الوطن بقيادة الاستاذة : نوره الغنام ثم أنشد اطفالنا للمعلم بقيادة الاستاذة غدير العموش بعد ذلك أنشد اطفالنا بقيادة الاستاذة :هياء اليحياء انشوده عن الام بعد ذلك برنامج من اعداد اللجنة النسائية لقاء تثقيفي قدمتة الأخصائية الاجتماعية بمستشفى القاعدة العسكرية
الأستاذة جهيّر الداغري بعنوان كيف تهيئين طفلك للمرحلة الابتدائية بعد ذلك بدأت مسيرة التخرج للاطفال .
في ختام الحفل كرمت قائدة الروضة منسوبات الروضة من الطاقم الاداري والتعليمي وكرمت الاستاذة جهير الداغري على تقديمها اللقاء والاستاذة دلال البلوي رئيسة لجنة حي القطار على تقديمها الحفل وشكرت الاستاذة لطيفه حسن الغنام على تطوعها وتصويرها جميع انشطة الروضة طول السنه الدراسية وقدمت شكرها لمديرة روضة الابناء الاولى الاستاذة حميده النومسي ومديرة روضة ملتقى الريان الاستاذة: اسماء العيصان ومديرة مركز السيح للرعايه النهاريه الاستاذة ليلى الدوسري ومديرة مركز التوحد الاستاذة هند الهويدي ومديرة مركز روح الاراده الاستاذة اماني العتيبي ومديرة جمعيه انسان الاستاذه منيره البجادي على حضورهم كما نشكر من شاركو في دعم الحفل من ضيافه حلويات كوب الكنافه والسباق دائما حلويات ومخابز الربيعان في ختام الحفل قدم الامهات والضيوف شكرهم للروضة على جهودهم و على التنظيم المميز للحفل الذي لاقى اعجاب واستحسان الجميع .
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