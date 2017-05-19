اختتم مركز السيح للرعاية النهارية للذكور بمحافظة الخرج جميع الأنشطه التأهيلية والمهنية والاجتماعية والأكاديمية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1438/8/20 بحضور أولياء أمور الطلاب وعدد من رجال الاعمال وقد افتتح البرنامج بآيات من القرآن الكريم رتلها أحد طلاب المركز تلا ذلك كلمة لمدير مركز السيح الأستاذ عبدالله المياح بعد ذلك عرض مرئي لبرامج وانشطة المركز .
وفي ختام الحفل تم تكريم أولياء الأمور والداعمين والمعلمين المتميزين بعد ذلك قام الضيوف بجولة على المركز للإطلاع على أقسام المركز ومحتوياته .
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