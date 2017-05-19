بالفيديو.. عبدالرحمن بن مساعد يروي قصة وفاء “رادوي” مع الهلال.. ويتساءل: كم لاعبا يمكن أن يفعل مثله

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