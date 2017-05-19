قدمت أندية دوري جميل للمحترفين، التهنئة للهلال بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وتحقيق الثنائية هذا الموسم.
وكتب نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): “التعاون يبارك لنادي الهلال تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله”.
وكتب الرائد: “يتقدم مجلس إدارة الرائد بالتهنئة لنادي الهلال الشقيق، بمناسبة تحقيقه كأس خادم الحرمين الشريفين 2017م”.
وكتب القادسية: “القادسية يهنئ الأشقاء في الهلال إدارة ومنسوبي وجماهير بمناسبة تحقيقهم كأس خادم الحرمين الشريفين”.
يذكر أن الهلال حقق الثنائية بالفوز بلقبي دوري جميل للمحترفين وكأس الملك، وينتظر مواجهة أمام شقيقه الاتحاد، على لقب كأس السوبر، خلال شهر يناير المقبل.وفق “أخبار 24”.
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