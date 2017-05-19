كشف مدير المسؤولية المجتمعية في نادي الهلال سعود السبيعي لـ”الرياض”، عن عزم رابطة دوري المحترفين الإماراتية زيارة النادي الأزرق للاطلاع على تجربته في مجال المسؤولية الاجتماعية. وقال: “قبل أيام تواصلت الرابطة الإماراتية معنا، من أجل زيارة للنادي لمعرفة تفاصيل جهود المسؤولية الاجتماعية، وتم عرض ذلك على رئيس مجلس الإدارة الأمير نواف بن سعد، الذي رحب بالفكرة نظراً لرغبة النادي في إظهار جهوده في المسؤولية الاجتماعية”.
وكان الهلال قد نفذ عدداً من البرامج المبتكرة في المسؤولية الاجتماعية، جعلته ينال العديد من الجوائز لتميز أعماله التي تأتي بالتعاون مع الجهات والجمعيات الخيرية، التي كانت تنفذ المبادرات بدعم مباشر مع النادي الذي يبادر بالأفكار وتنفيذها. وحول تفاصيل الزيارة المزمع أن تكون من رابطة دوري المحترفين الإماراتي، أجاب السبيعي: “ستكون الأحد المقبل بإذن الله في مقر النادي، وستتضمن شرحاً لأبرز الأعمال والمبادرات لإدارة المسؤولية الاجتماعية في الهلال، وفقاً للرغبة التي أبدتها رابطة دوري المحترفين نظير الريادة الزرقاء في المسؤولية المجتمعية”.
جدير ذكره أن إدارة المسؤولية الاجتماعية في الهلال أطلقها بشكل رسمي رئيس النادي السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وأعقبه الأمير نواف بن سعد الذي استمر في تفعيل أدوار النادي “الأزرق” في المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عديد الجهات التي تهتم بشرائح مختلفة من المجتمع.
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