أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة عدة قرارات بحق أندية الشباب و الاهلي و الروضة و العروبةو الفيصلي، وجاءت على النحو الآتي:
– إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (225,000) مائتان وخمسة وعشرين ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وهذا لقيام جماهير النادي الأهلي عند الدقيقة (28) الثامنة والعشرين من الشوط الأول من المباراة، برمي علب مياه بعدد يتراوح ما بين (20-25) علبة باتجاه لاعبي الفريق المنافس عند احتفالهم بالهدف الأول, وذلك للمرة الثالثة في ذات الموسم الرياضي 1437-1438هـ، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 22/08/1438هـ الموافق 18/05/2017م، بين فريقي النادي الأهلي ونادي الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.
– إلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري.
ثانياً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وهدا لحصول ثمانية من لاعبي فريق نادي الشباب على ستة بطاقات صفراء وبطاقتين حمراء في المباراة التي أقيمت في تاريخ 09/08/1438هـ الموافق 05/05/2017م، فريقي نادي الفتح ونادي الشباب على ملعب نادي الفتح في الأحساء ضمن بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة. وفق “أخبار 24”.
– إلزام نادي الروضة بدفع غرامة مالية قدرها (37,500) سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثانياً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
لقيام جماهير نادي الروضة في الشوط الأول من المباراة برمي علب المياه، وبعد نهاية المباراة قامت جماهير نادي الروضة بدفع رجال الأمن الصناعي والدخول بأعداد كبيرة إلى أرض الملعب، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 09/08/1438هـ الموافق 05/05/2017م، بين فريقي نادي الروضة ونادي الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن بطولة أندية المملكة أبطال المناطق لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري حكم ومراقب المباراة.
– إيقاف لاعب فريق نادي العروبة/ تركي عبدالعزيز لمدة ستة أشهر في جميع المباريات الرسمية والودية التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات الرسمية التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وهذا لقيام لاعب فريق نادي العروبة/ تركي عبدالعزيز الطالب عند نهاية المباراة بالبصق على حكم المباراة، في المباراة التي أقيمت في تاريخ 09/08/1438هـ الموافق 05/05/2017م، بين فريقي نادي الوحدة ونادي العروبة على ملعب نادي الوحدة في مكة المكرمة ضمن بطولة أندية المملكة لأبطال المناطق لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة.
– إيقاف لاعب فريق نادي الفيصلي/ فيحان سعود السهلي لمدة ستة أشهر عن جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات الرسمية والودية التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) خمس عشرة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وهذا لقيام لاعب فريق نادي الفيصلي/ فيحان سعود السهلي بالتهجم والاعتداء بالضرب على وجه حكم المباراة، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 09/08/1438هـ الموافق 05/05/2017م، بين فريقي نادي الفيصلي ونادي أبها على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة ضمن بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة.
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