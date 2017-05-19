نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر” حول رحلته الخارجية الأولى منذ توليه الرئاسة، والتي ستكون المملكة أولى محطاتها.
وكتب ترامب في التغريدة التي دونها اليوم (الجمعة): “أستعد حالياً لرحلتي الخارجية المميزة، سنعمل بقوة على حماية المصالح الأمريكية. وهذا ما أحب عمله دائماً”.
يشار إلى أن زيارة ترامب للمملكة ستشهد عدة اجتماعات مهمة، حيث ستقام القمة السعودية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي سيلتقي خلالها بعدد كبير من قادة العالمين العربي والإسلامي.
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