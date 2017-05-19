أهدت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، ممثلة بمديرها العام صالح الجاسر، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هدية تذكارية خلال رعايته لنهائي كأس الملك مساء يوم أمس (الخميس) بجدة.
وجاءت الهدية عبارة عن نموذجين مجسمين، يمثل أحدهما أولى طائرات الخطوط السعودية من طراز “دي سي 3” التي أهدى الملك عبدالعزيز 3 منها للخطوط، والنموذج الثاني يمثل آخر طائرة حديثة تسلمتها الخطوط السعودية من طراز “بوينج 777”.
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