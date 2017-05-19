أصدرت إدارة مرور منطقة الرياض بياناً كشفت فيه عن مسار انطلاق مسيرة الدراجات النارية التي تنطلق من محافظة الدرعية اليوم (الجمعة)، وتأتي في إطار الفعاليات المعتمدة إقامتها في مدينة الرياض من قِبَل الهيئة العامة للترفيه.
وأوضحت أن المسيرة سيكون طريق سيرها على طريق الملك خالد ثم طريق الملك سلمان، والاتجاه شرقاً حتى الوصول إلى طريق المطار، والاتجاه جنوباً حتى الدخول لمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كمرحلة أولى.
وعند الساعة العاشرة مساء ستنطلق من مقر الجامعة على طريق عثمان بن عفان جنوباً حتى الدخول على الطريق الدائري الشمالي، والاتجاه غرباً ومن ثم الدوران من أعلى مخرج ٥ (طريق الملك عبدالعزيز)، والعودة باتجاه الشرق حتى الوصول إلى نقطة النهاية على طريق الخدمة.وفق “أخبار 24”.
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