صنفت المملكة اليوم الجمعة اسم هاشم صفي الدين لبناني الجنسية من مواليد مدينة صور عام 1964م من حزب الله على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى “حزب الله اللبناني” الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام الأسد.
وجاء تصنيف ذلك الاسم وفرض عقوبات عليه استناداً لنظــام جــرائم الإرهاب وتمويله, والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم, حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القيام بأي تعاملات معهم.
وشدد البيان الصادر عن وزارة الداخلية على أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لـ”حزب الله” ومن يسهم في تقديم المشورة لتنفيذها بكافة الأدوات القانونية المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة “حزب الله” المتطرفة ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على ميليشيات حزب الله وأنشطتها المتطرفة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج