استثنت أمانة مكة المكرمة جميع موظفي الدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس من رسوم المواقف مدفوعة الأجر أثناء الدوام الرسمي، كما استثنت أيضاً من يثبت سكنه بالقرب من المنطقة المركزية.
جاء ذلك، وفقاً لـ”عكاظ”، ضمن إجراءات اتخذتها أمانة العاصمة المقدسة، تضمنت أيضاً ألا يزيد أجر الساعة الواحدة في المواقف خارج الدائري الثاني عن 3 ريالات، وأن يكون الوقوف فيها بالمجان من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة السابعة صباحاً، كما تضمنت إصدار بطاقات للاشتراك الشهري أو السنوي برسوم مخفضة.
وكان مواطنون قد طالبوا أمانة العاصمة المقدسة باسترداد قيمة الرسوم التي دفعوها كمخالفات للقسائم التي كانت تصدرها بلدية مكة المكرمة.
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