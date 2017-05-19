وجه سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات مدراس المحافظة إلى يوم الاثنين القادم 26 / 8 / 1438 هـ ..
أوضح ذلك مدير شؤون المعلمين الأستاذ ناصر بن علي غزواني والذي بدوره أكد على الحرص الدائم على خدمة المعلمين والمعلمات في هذه المحافظة ، و السعي لكل ما يلبي رغباتهم ، وأضاف نظراً إلى الملاحظات الواردة من بعض المعلمين والمعلمات فإن إدارة التعليم لن تتأخر في أي أمر من شأنه أن يلبي رغباتهم ، خاصة فيما يخص حركة تنقلاتهم داخل مدارس المحافظة ، والتي تساهم في توفر الاستقرار الوظيفي لهم مما يساعدهم على تقديم المزيد من العطاء لما يخدم أبنائنا وبناتنا الطالبات .
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