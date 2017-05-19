أظهر مقطع المدير الفني للنادي الأهلي كريستيان غروس وهو يغادر ملعب الجوهرة بمفرده دون أن يستقل حافلة النادي، وذلك عقب خسارة الفريق نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الخميس.
وظهر غروس وهو يغادر الملعب وحيداً مصطحباً حقائبه، بينما سبقته حافلة الفريق.
بدوره، أوضح مسؤول في النادي الأهلي أن المدرب غروس غادر ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” برفقة سائقه الخاص.
وكان الأهلي خسر كأس خادم الحرمين الشريفين عقب هزيمته من الهلال بهدفين مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي جمعتهما الليلة الماضية في ملعب الجوهرة بجدة.
وفق “أخبار 24”.
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