قال أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل إن حياة المريض ليست مجالاً للعاطفة في توطين الوظائف “السعودة”، وأنه عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان فلن يكون البقاء إلاّ للأصلح.
وأبان أنه لا مجال لتفضيل الكادر السعودي على الأجنبي إلاّ بالخبرة والممارسة العالية، على الرغم من حاجتنا للأطباء السعوديين المتميزين، مشيراً إلى أن الوطن بحاجة لأبنائه.
وأضاف خلال رعايته لحفل تخريج طلاب كلية الغد الدولية للعلوم الطبية والتطبيقية ببريدة، أن القيادة تتطلع لأن يتولى أبناء المملكة مهام ووظائف هذه المهنة، وأن يكونوا هم من يديرونها. وفق “أخبار 24”.
وهنأ الأمير فيصل الطلاب بالإنجاز الذي حققوه بتخرجهم من هذه الكليات، حاثاً إياهم على المضي قدماً في درب العلم للحصول على خبرات وشهادات أعلى، لافتاً إلى أن الخبرة المكتسبة تمثل نسبة 70% من شخصية الكادر بينما تشكل الشهادة نسبة 30% فقط.
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