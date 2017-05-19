اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن عدم حضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية المزمعة الأحد بالرياض، عازياً اعتذاره عن حضور القمة لأسباب خاصة.
وأوضح الرئيس السوداني، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية، أنه كلف وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكتبه الفريق طه عثمان لينوب عنه في حضور القمة، التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
كما تمنى البشير أن تحقق القمة الأمل المنشود في تحقق الأمن والسلام العالمي، وتأسيس شراكة عالمية لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتغليب روح التسامح والتعايش والتعاون المشترك.
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