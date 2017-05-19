أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 1003 من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال)، ودعتهم للمطابقة النهائية لبياناتهم اعتباراً من بعد غد الأحد ولمدة 3 أيام.
وقالت الوزارة إن على المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروعها ومكاتبها خلال الفترة من الأحد المقبل 25 شوال وحتى نهاية دوام الثلاثاء 27 من الشهر ذاته، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية لما تم تسجيله من بيانات على نظام جدارة.
وأبانت أن المدعوين للمطابقة تمت مفاضلتهم بناءً على المعدل في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج، والرغبات المكانية، لافتة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الوزارة أن عدم الحضور للمطابقة النهائية في الموعد المحدد، أو عدم إحضار أصول الوثائق المطلوبة يعتبر ذلك عدولاً من الشخص عن الرغبة في التوظيف.
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