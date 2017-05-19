غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ظهر اليوم الجمعة مدينة جدة متوجهاً إلى العاصمة الرياض.
وكان في وداع خادم الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور فيصل بن خالد بن تركي، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وعددٌ من الأمراء وأصحاب المعالي وقادة القطاعات العسكرية.
وقد غادر في معية خادم الحرمين، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وعددٌ من الأمراء والمسؤولين.
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