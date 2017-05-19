علق المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي على الغضب الذي أبداه بعض المعلمين خلال الساعات الأخيرة من نتائج حركة النقل الخارجي، مؤكداً أن الأمر لا يستحق هذا التضخيم وأن الوزارة أنجزت الكثير خلال الحركة الحالية.
وقال العصيمي في مداخلة هاتفية ببرنامج “أخباركم” المًذاع على “قناة المجد”: “أقول للمعلمين أحسنوا الظن في وزارة التعليم؛ لأنها تعمل لصالحكم، وليس لها مصلحة أن تستفز أو تغضب أحداً من الزملاء”.
وأضاف أن استعجال الوزارة لموعد حركة النقل وإعلانها عنها منذ شهرين، والتزامها بهذا الموعد كان احتراماً للمعلمين.
وبّين متحدث التعليم أن الوزارة حاولت خلال هذا العام الوصول لأفضل حركة نقل، لافتاً إلى أن ما حققته هو المتاح وأنها ستسعى إلى تحقيق المزيد خلال السنوات المقبلة. وفق “أخبار 24”.
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