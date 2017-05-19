تناقل مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة لمواطن تضمنت صورتين لابنه وهو يتناول الإفطار، يفصل بينهما أكثر من 12 سنة، مبدين تأثرهم بسرعة الأيام.
وغرد المواطن ويُدعى خالد حسن العولة، في الصورة الأولى لابنه وهو يتناول الإفطار قبل ذهابه لروضة، أما الصورة الثانية فقبل ذهابه لاختبار الثالث الثانوي.
وعلق المواطن على الفارق الزمني بين الصورتين بالسرعة الكبيرة التي مرت بها الأيام والسنون، وكأنه لم يشعر بها.
وفق “أخبار 24”.
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