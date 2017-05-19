توعدت المديرية العامة للجوازات الوافدين المتغيبين عن العمل بتطبيق النظام عليهم حال ضبطهم في أعمال أخرى أو لحسابهم الخاص، لافتةً إلى أن جهات الضبط الميداني تعمل بشكل متواصل على ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة للتعامل معهم.
وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب وفقاً لـ”عين اليوم”، أن عقوبة الوافد المُتغيب عن العمل الذي يعمل لحسابه الخاص تصل إلى الغرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل والمنع من دخول المملكة نهائياً، مبيناً أن هناك عقوبات ستطبق أيضاَ على القائمين بنقل أو تشغيل أو لتستر على المخالفين تصل إلى 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل إذا كان وافداً.
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