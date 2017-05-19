ذكرت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية بالرياض ضبطت مصور مقطع فيديو المرأة المُتهمة بحيازة “طلاسم سحرية”؛ تمهيداً للتحقيق معه ومحاسبته في التصوير والنشر بالمخالفة للأنظمة.
وأوضحت المصادر وفقاً لما أورد برنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، أن مصور الفيديو وجهت إليه تهمة مخالفة الأنظمة بالتصوير والنشر وسيتم محاسبته بناءً على التحقيقات التي ستجرى معه ، لافتةً إلى أن المرأة التي ظهرت بالفيديو وجهت لها اتهامات باستعمالها أعمال السحر وتم إيداعها سجن النساء؛ لحين التحقيق معها فيما نسب إليها.
وكان مقطع فيديو رصد محاولة امرأة ثني مواطن عن تصويرها وتصوير لوحة السيارة التي كانت تستقلها، بعدما جاءت لمركز تصوير وطباعة مستندات ومعها “فلاش ميموري” يحتوي على ملف فيه طلاسم سحرية. وفق “أخبار 24”.
وفور انتشار الفيديو، ألقت الجهات الأمنية القبض عليها وعلى امرأة أخرى؛ ادعت المتهمة أنها هي من زودتها بتلك الأشياء، وتم إيداعهما سجن النساء، وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بالرياض لإكمال اللازم.
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