لقي جندي في القوات البرية مصرعه غرقاً مساء أمس الخميس، إثر سقوطه في خزان مياه بمنزله في خميس مشيط، فيما روت زوجته تفاصيل وقوعه أمام عينيها داخل الخزان.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العصامي؛ إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً مساء أمس، يفيد بسقوط مواطن في العقد الثالث من العمر في خزان منزله بخميس مشيط، ما أدى إلى وفاته.
بدورها، روت زوجة الفقيد “فائز مبارك البيشي”، وفقاً لصحيفة “سبق”، تفاصيل الحادث، مبينة أن زوجها الذي يعمل في القوات البرية برتبة جندي أول، أحضر صهريج مياه، وقام بملء الخزان، وحينما شغل “الدينمو” لرفع المياه، لم تصل المياه إلى الصنابير في المنزل.
وأوضحت أن زوجها اضطر إلى مراجعة الخزان، وقرر فحصه من الداخل، فأمسك بماسورة داخلية، فانكسرت أثناء إمساكه بها، فوقع في الخزان الممتلئ بالمياه، لافتة إلى أنها كانت تقف بجانب زوجها وقت سقوطه، فخرجت من منزلها مستنجدة بالجيران، وحينما أتى الدفاع المدني انتشله جثة هامدة.
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