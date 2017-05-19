رفض مستشفيان في بريدة استقبال جثة متحللة عثر عليها مواطنون، فيما اعتبرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أن تصرفهما صحيح وليست هناك أية مخالفة فيه.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن مستشفى بريدة المركزي والمستشفى التخصصي رفضا استقبال الجثة بدعوى أن ثلاجتي الموتى لديهما لا تستقبلان الجثث المتعفنة والمتحللة، ليضطر بعدها من عثروا على الجثة إلى نقلها لمستشفى عيون الجواء.
بدوره أكد المتحدث الرسمي لصحة القصيم أحمد البلهان أن المستشفيين تصرفا بشكل صحيح؛ كون الوزارة حددت آلية لاستقبال الجثث التي مرت عليها فترة زمنية بحفظها في ثلاجة الموتى في مستشفى البكيرية إذا كانت الحالة في نطاق مدينة بريدة أو تحويلها إلى أقرب مستشفى إذا كانت خارجها.
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