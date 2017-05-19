أجرى برنامج تلفزيوني لقاء مع الشاب زايد السبيعي، الذي فقد ساقيه وهو في الثانية من عمره، على خلفية انتشار مقطع فيديو له وهو يركض ويتمرن على ساقين صناعيين إلكترونيين.
وأوضح تقرير أعده برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن السبيعي تعرضت ساقيه للغرغرينا، فاضطر الأطباء إلى بترها على الرغم من صغر سنه وقتذاك، فاستمر في تلك المعاناة، حتى سنحت له الفرصة بتركيب طرفين صناعيين إلكترونيين وهو في السابعة والعشرين من عمره.
وبيّن السبيعي أنه تحدى كل المصاعب التي واجهته في الدراسة، وتمكن من دخول الجامعة والتخرج في تخصص علم النفس، لافتاً إلى أن الطرفين الصناعيين الإلكترونيين استخرجهما من مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بأمر من وزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه كان متحمساً جداً للأطراف الصناعية؛ لدرجة أنه كان يتمرن عليها طوال الليل في مدينة الأمير سلطان حينما استلمها، مؤكداً أنه لم يتوقع انتشار أحد المقاطع التي صورها أثناء تدربه على الطرفين الصناعيين بهذه الصورة.
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