اختفت طالبة بالمرحلة المتوسطة من أمام مدرستها في حي النهضة بالرياض في ظروف غامضة منذ أول من الأمس (الأربعاء)، وقت انصراف الطالبات بعد الانتهاء من أداء الاختبارات المدرسية، فيما أبلغت أسرتها الجهات الأمنية البحث عنها والعثور عليها.
بدوره أوضح أحد أقارب الطالبة ويدعى محمد التميمي وفقاً لـ”سيدتي”، أن الطالبة البالغة من العمر 15 عاماً ذهبت لأداء الاختبارات في متوسطة 125 حي النهضة بالرياض، لكن سائقها فوجئ عقب انتهاء الاختبارات بعدم خروجها مع الطالبات ليبلغ أسرتها باختفائها وعدم العثور عليها.
وحمل التميمي إدارة المدرسة والمشرفين على عملية خروج الطالبات السبب في اختفاء ابنتهم في تلك الظروف بسبب ما أسماه التقصير في عملية خروج الطالبات مع نهاية اليوم الدراسي والاختبارات، مبيناً أن أسرتها تقدمت ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية للبحث عنها، بعد فشل محاولاتهم في العثور عليها.
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