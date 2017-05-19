بارك الأمير الوليد بن طلال من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد وجماهير الهلال تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الأهلي بنتيجة 3-2، سجلها عمر خريبين ومحمد جحفلي وكارلوس إدواردو.
وأعلن الوليد بن طلال عن مكافأة نادي الهلال بمبلغ 2 مليون ريال، حيث نشر تغريده جاء نصها : أهنئ أخي الأمير نواف بن سعد ونادي وجمهوره المميز بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، وأكافئ النادي بـ2 مليون ريال.
أهنئ أخي الأمير نواف بن سعد ونادي @Alhilal_FC وجمهوره المميز بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين،
وأكافئ النادي بـ ٢ مليون ريال.#الهلال
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 18, 2017
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