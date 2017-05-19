تُوج الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، إثر فوزه على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وافتتح التسجيل لصالح الهلال في الدقيقة 28 من الشوط الأول عمر خربين، وجاء الرد الأهلاوي عن طريق معتز هوساوي في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني، تقدم مدافع الهلال محمد جحفلي لفريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 77، في الدقيقة 90 أحرز محترف الهلال إدواردو الهدف الثالث، فيما سجل عمر السومة الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في د.93.
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