وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عملية سطو مسلح لمحطة وقود في حي نمار بالرياض، وفق ما أكدته مصادر.
وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة ثلاثة عمال في محطة وقود، لتدخل عليهمبعد لحظات مركبة خاصة خرج منها ثلاثة أشخاص ملثمين.
وأبان المقطع أن أحد أفراد المحطة لاذ بالفرار من هجوم الجناة فيما سيطروا على العاملين الآخرين، مهددينهما بسلاح أبيض ومعتدين عليهما أثناء سرقتهما، ومن ثم لاذوا بالفرار بعد ذلك.
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