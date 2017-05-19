روى مسن واقعة مأساوية بينه وبين أبنائه، بعد أن اتهموه بقتل والدتهم وأخيهم وزجوا به في السجن، ليُحكم عليه بالتعزير، في حادثة غامضة وغريبة رواها مؤكدا أنه تعرض للابتزاز والاعتداء على أيديهم، على حد قوله.
وفي تفاصيل الواقعة قال المسن، ويدعى أحمد في لقاء ببرنامج “ما لم تر” اليوم (الخمس) على قناة MBC من داخل سجنه: “أولادي وخالهم بلغوا فيّ أني قتلت زوجتي وولدي بعد وفاتها بعامين ويطعنون في الوفاة الطبيعية لها”، مشيراً إلى أنه يوم وفاتها كان هو بالرياض وهي بخميس مشيط.
وأضاف أن القاضي حكم عليه بالتعزير في البداية ولكن تم استئناف الحكم، موجهاً خلال حديثه تهمة قتل ابنه إلى إخوانه، مؤكداً أن لديه ما يثبت صحة كلامه وشهادته ضدهم وتكذيب ادعاءاتهم في اتهامهم له بضربه وتعذيبه. وفق “أخبار 24”.
وذكر أحمد أن أبناءه كانوا يضربونه أمام الملأ، راوياً أحد المواقف بأنه تعرض للضرب منهم ذات مرة على رأسه بآلة حادة وهو يصلي في المسجد، حسب زعمه.
ويرى أحمد أن طمع أولاده يعد أحد أسباب عقوقهم له، مشيراً إلى أنهم لا يتوانون عن فعل أي شيء لإدانته والحصول على أمواله، مطالباً بمساعدته في إظهار ملف في شرطة الملز به دليل براءته من تهمة القتل، حسب قوله.
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