نشرت السفارة الأمريكية في المملكة مقطع فيديو مجمعا اليوم (الخميس) يظهر حفاوة وترحيب السعوديين من جميع الفئات العمرية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويظهر في المقطع ترحيب الأطفال بطرقهم البريئة المختلفة بالرئيس ترامب، فمنهم من رفع العلم السعودي إلى جانب الأمريكي مرحباً بترامب في بلده الثاني، فيما تمنى له آخرون قضاء وقت ممتع خلال زيارته.
فيما احتفى آخرون بالزيارة المرتقبة من خلال نشر صور للرئيس الأمريكي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخرى من استقباله لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن أثناء الزيارة الأخيرة.
وفق “أخبار 24”.
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