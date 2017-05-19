أنقذت ممرضة إحدى المريضات المصابة بحالة اكتئاب شديدة من الانتحار من أعلى مبنى أحد المستشفيات لتلحق بها الممرضة وتحتضنها لإثنائها عن إزهاق روحها.
وتم عرض قصة الممرضة سعاد الصاعدي أثناء تكريمها من قبل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة مجمع الأمل للصحة النفسية، بجائزة ديزي العالمية، كأول ممرضة تحصل على الجائزة في الشرق الأوسط للمستشفيات النفسية.
وتعود قصة إنقاذ المريضة من الانتحار، بعد إصابتها بحالة اكتئاب شديدة إثر وفاة والدها، حيث كانت الصاعدي تعمل مشرفة للطوارئ حينها، ونشأت بينها وبين المريضة علاقة وثيقة أثناء مراجعة المريضة للطوارئ، وفي أثناء مراجعة المريضة برفقة شقيقها هربت من الطوارئ متوجهة إلى سطح المبنى لإلقاء نفسها.
وأسرعت الممرضة “الصاعدي” وراء المريضة لتقوم باحتضانها قبل أن تقوم بإلقاء نفسها، في مشهد إنساني، لتمنع المريضة من قتل نفسها، رغم أن الممرضة أم لأربعة أطفال، لتتراجع المريضة عن الانتحار، وتمارس حياتها بشكل طبيعي بعد أن تعافت واستكملت حياتها التعليمية وتستعد الآن للزواج. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج